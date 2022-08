Viral Video: పులినే భయపెట్టిన ఎద్దు.. వైరల్ అయిన వీడియో..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ఎప్పుడైనా మనం భయం పడుతున్నామంటే ఎదుటి వాడు భయపెట్టిస్తాడు. ఎప్పుడైతే మనం భయాన్ని విడిచిపెడతామో అప్పుడు మనల్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు. మనిషికి భయం అనేది బలహీనత దాన్ని అధికమించినప్పుడే ఏదైనా సాధించగలడు. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చెబుతున్నామంటే.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో గురించి మీకు చెప్పడానికే...

ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ ఎద్దు ఆడవిలో రోడ్డుపై వెళ్తుంది. అప్పుడే దాన్ని పులి ఎద్దుపై దాడి చేయాలని చూసింది. కానీ ఎద్దు పులి మీదికి భయం లేకుండా వెళ్లడంతో పులి వెనుదిరిగిపోయింది. ఒకవేళ ఎద్దు భయపడి ఉంటే పులికి ఆహారం అయి ఉండేది.. ధైర్యంగా ఎదురించడంతో పులి వెనక్కు వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత్ నందా పోస్ట్ చేశారు.

Courage is found in unlikely places…

Bull scares away the tiger. This is not the behaviour apex predator that we know. Pressure of human presence is perhaps having a huge role.

WA fwd pic.twitter.com/6A4kx39yVc