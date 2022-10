India

న్యూఢిల్లీ: రైల్వే ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అద్దిరిపోయే కానుకను ప్రకటించింది. ప్రతి సంవత్సరం దీపావళి పండగను పురస్కరించుకుని ఇచ్చే కానుకే ఇది. దీనికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపై కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి అంటే 2022-2023కి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు అవి. దీనితో పాటు పలు ప్రతిపాదనలను కేంద్రమంత్రివర్గం ఆమోదించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను సమాచార, ప్రసారాల శాఖ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ వెల్లడించారు.

The Central Cabinet approved the payment of Productivity-Linked Bonus, which is equivalent to 78 days of wages, to railway employees for the financial year 2021-2022.