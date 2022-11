India

oi-Chekkilla Srinivas

ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు (ఈడబ్ల్యూఎస్) 10% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ రాజ్యాంగంలోని 103వ సవరణ రాజ్యాంగ చెల్లుబాటును సమర్థిస్తూ ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తీర్పు వెల్లడించింది. అయితే ఈ తీర్పును సమీక్షించాలని కోరుతూ కాంగ్రెస్ నేత జయ ఠాకూర్ సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్ వేశారు. రాజ్యాంగంలోని 103వ సవరణను సమర్థిస్తూ 2022, నవంబర్ 7న జస్టిస్ దినేష్ మహేశ్వరి, జస్టిస్ బేలా త్రివేది, జస్టిస్ జెబి పార్దివాలా జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను సమీక్షించాలని పిటిషన్ కోరారు.

English summary

The Congress leader filed a review petition in the Supreme Court on EWS reservation. The petition sought a review of the order passed by Justice Dinesh Maheshwari, Justice Bela Trivedi and Justice JB Pardiwala on November 7, 2022 upholding the 103rd Amendment of the Constitution.