Model: మాయమాటలు చెప్పి మోడల్ ను ఇంటికి పిలుచుకుని వెళ్లి ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి డ్రైవర్ ? !

చెన్నై/ తిరువళ్లూరు: ఓ యువతి మోడల్ రంగంలో రాణించాలని, మోడల్ గా మంచి పేరు తెచ్చుకుని తరువాత సినిమాల్లో నటించాలని ఆశపడింది. ఆమె ఆశపడినట్లు కొన్ని యాడ్ ఫిల్మ్స్ లో నటించింది. జ్యూవలరీ షోరూమ్ లు, దస్తులు తయారు చేసే కంపెనీల యాడ్స్ లో ఆ యువతి నటించింది. ఇప్పుడిప్పుడే మోడల్ గా మంచిపేరు తెచ్చుకుంటున్న యువతి జీవితంలో ఊహించని సంఘటన ఎదురైయ్యింది. మోడల్ ను నమ్మంచిన యవకుడు ఆమెను ఇంటికి పిలుచుకుని వెళ్లి ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఆమోడల్ ను ఆడుకున్నాడు.

English summary

The driver called the model to his house and sexually assaulted him along with his friends in Tamil Nadu.