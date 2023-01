Wife: రాత్రి ఒంటరిగా వెలుతున్న భార్య, నడిరోడ్డులో పొడిచిపొడిచి చంపేసిన భర్త, ఆ ఊరిలో ఏంపని ?

ఒకే ఇంటిలో ఉంటున్న దంపతుల మద్య మాటలు లేవు. ఉదయం బయటకు వెళ్లిన భార్య రాత్రి మళ్లీ ఇంటికి బయలుదేరింది. మార్గం మద్యలో రద్దీగా ఉండే రోడ్డులో భార్యను అడ్డగించిన భర్త అందరూ చూస్తుండగానే అతని భార్యను దారుణంగా పొడిచి చంపేయడం కలక

చెన్నై/వేలూరు/చిత్తూరు: కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. దంపతులకు వాళ్ల పెద్దలు బుద్దిమాటలు చెబుతూ వచ్చారు. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసిన కొన్ని రోజులు దంపతులు బాగానే ఉండేవారు. తరువాత దంపతులు మళ్లీ మొదటికి వస్తున్నారు. ప్రతిరోజు గొడవలు పడుతున్న దంపతులు ఒకే ఇంటిలో ఉంటున్నారు. ఒకే ఇంటిలో ఉంటున్న దంపతులు మాత్రం ఎవరిదారిలో వాళ్లు వెలుతున్నారు. ఇద్దరి మద్య మాటలు లేవని తెలిసింది. ఉదయం బయటకు వెళ్లిన భార్య రాత్రి మళ్లీ ఇంటికి బయలుదేరింది. మార్గం మద్యలో రద్దీగా ఉండే రోడ్డులో భార్యను అడ్డగించిన భర్త అందరూ చూస్తుండగానే అతని భార్యను దారుణంగా పొడిచి చంపేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

The husband stabbed his wife to death on the road on suspicion of having an illicit relationship in Vellore in Tamil Nadu.