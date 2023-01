Wife: నేను ఉద్యోగం చేస్తుంటే నా భార్య మస్త్ మజా చేస్తోంది. కుక్కర్ తో కొట్టి, గొంతు కోసి హత్య, తుపాకి దెబ్బతో

వారం రోజుల నుంచి ఇంటి తాళం తియ్యకపోవడం, ఇంటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుండటంతో పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇంట్లో భార్య శవమై కనించింది. మహిళను గొంతు కోసి హత్య చేశారని వెలుగు చూసింది. అంతే సీన్ కట్ చేస్తే భర్త శరీంలోకి తుపాకి తూటాల

India

oi-Mallikarjuna

నోయిడా/లక్నో: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోంగా కాపురం చేశారు. దంపతులు వారి కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ప్రత్యేకంగా నివాసం ఉంటున్నారు. భర్త ఉదయం పని చెయ్యడానికి బయటకు వెళ్లిపోతున్నాడు. భార్య మాత్రం ఇంట్లోనే ఉంటున్నది. ఎప్పటిలాగే భర్త ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాడు. తరువాత భర్త ఆచూకిలేదు. దంపతులు నివాసం ఉంటున్న ఇంటికి బయట తాళం వేసి ఉంది. వారం రోజుల నుంచి ఇంటి తాళం తియ్యకపోవడం, ఇంటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుండటంతో పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇంట్లో భార్య శవమై కనించింది. మహిళను గొంతు కోసి హత్య చేశారని వెలుగు చూసింది. అంతే సీన్ కట్ చేస్తే భర్త శరీంలోకి తుపాకి తూటాలు దూసుకుపోయాయి.

Wife: అబ్బా, ప్రియుడికి మిల్క్ పౌడర్, భర్తకు వాషింగ్ పౌడర్, ఎంత ప్రేమించాడంటే, సినిమా చూపించింది !

English summary

The husband who killed his wife for having an illicit relationship and locked the house, the police caught the husband in the encounter in Noida.