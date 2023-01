reward: వీళ్ల ఆచూకి చెప్పండి, లక్షల్లో బహుమానం తీసుకోండి, అధికార పార్టీ దెబ్బతో ?, ఎంతకాలం !

India

బెంగళూరు/మంగళూరు/న్యూఢిల్లీ: అధికర పార్టీ నాయకుడు హత్యకు గురికావడంతో సొంత పార్టీ కార్యకర్తలు ఆ పార్టీ నాయకుల మీద మండిపడుతున్నారు. సొంత పార్టీ నాయకుడి హత్య కేసును కొన్ని రోజులు స్థానిక పోలీసులు దర్యాప్తు చేసినా చివరికి ఆ కేసు విచారణ ఎన్ఐఏ చేతికి వెళ్లిపోయింది. అధికార పార్టీ నాయకుడి హత్య కేసులో చాలా మంది పేర్లు తెరమీదకు వచ్చాయి. ఈ కేసులో నిందితులను పట్టించిన వారికి, వారి ఆచూకి చెప్పిన వారికి లక్షల్లో బహుమానం అందిస్తామని అధికారులు ప్రకటించారు. నిందితులను అరెస్టు చెయ్యడానికి అధికారులు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

NIA officials have announced a reward of lakhs to those who provide information about the accused in the murder case of BJP leader Praveen in Karnataka.