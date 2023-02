Bengaluru: పార్క్ లో లవర్స్, ఏందిరా ఇలా చేస్తున్నారు లఫూట్, పేటీఎంలో లంచం తీసుకున్న పోలీస్ !

పార్క్ లో లవర్స్ ఉంటే పోలీసు అక్కడికి వెళ్లాడు. ఆ అమ్మాయితో ఎందుకు అలా ఉన్నావురా లఫూట్ అంటూ ప్రేమికులను బెదిరించాడు. ప్రేమికులను ఎన్ని రకాలుగా బెదిరించాలో అన్ని రకాలుగా బెదిరించాడు.

బెంగళూరు/చిత్తూరు: యువతి, యువకుడు పార్క్ కు వెళ్లారు. పార్క్ లో లవర్స్ తో పాటు చాలా మంది ఉన్నారు. అయితే పార్క్ లో ఓ మూల కుర్చున్న లవర్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆ సందర్బంలో ఖాకీ దుస్తులు వేసుకుని చేతిలో లాఠీ పెట్టుకుని అక్కడికి వెళ్లిన వ్యక్తి మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అని ప్రశ్నించాడు. వెంటనే మొబైల్ ఫోన్ లో ప్రేమికులను పదేపదే ఫోటోలు తీశాడు. ఆ అమ్మాయితో ఎందుకు అలా ఉన్నావురా లఫూట్ అంటూ ఖాకీ దుస్తులు వేసుకున్న వ్యక్తి ప్రేమికులను బెదిరించాడు. ప్రేమికులను ఎన్ని రకాలుగా బెదిరించాలో అన్ని రకాలుగా బెదిరించాడు. మర్యాదగా పోలీస్ స్టేషన్ కు పదండి అంటూ హంగామా చేశాడు. క్లైమాక్స్ లో ప్రేమికుల నుంచి పేటీఎం ద్వారా లంచం తీసుకున్నాడు. ఖాకీ దుస్తుల్లో ఉన్న అతను పోతాపోతా ప్రియుడి బైక్ ఫోటో తీసుకుని రేయ్ మీరు జాగ్రత్త అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. అయితే ప్రియుడి దెబ్బతో డీసీపీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. బెంగళూరులో జంటలు కనపడితే పోలీసులు ఇలా లూటీలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

The policeman who threatened and tortured lovers in the park and collected bribe through Paytm in Bengaluru. What happened in the climax?.