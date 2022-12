చైనా కరోనా కల్లోలానికి కారణం.. ఒకటికాదు నాలుగు కొత్త వేరియంట్లు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనాకు పుట్టినిల్లు అయిన చైనా ఇప్పుడు కరోనా మహమ్మారి చేతిలో చిక్కుకొని విలవిలలాడుతోంది. చైనాలో కరోనా మరణమృదంగం మోగుతోంది. ప్రతిరోజు లక్షల్లో కరోనా కేసులు నమోదవుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. రోజుకు 10 లక్షల మంది కరోనా బారిన పడుతున్నారు అంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్ధం చేసుకోవచ్చు . అయితే డ్రాగన్ కంట్రీ చైనాలో కరోనా కల్లోలానికి ఓమిక్రాన్ బి ఎఫ్ 7 ఒకటి మాత్రమే కాదు మొత్తం నాలుగు వేరియంట్లు కారణమని భారత్ కోవిడ్ ప్యానల్ చీఫ్ ఎన్ కె ఆరోడా వెల్లడించారు.

English summary

India's Covid panel chief NK Aroda said that the reason for China's corona crisis is Omicron BF7 is not the only one but four new variants. People of India need not worry about Omicron BF7.