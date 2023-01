Leader: బాలకృష్ణకు సినిమా చూపించిన పోలీసులు, అధికార పార్టీ అనుకుంటే ?, సీఐ కాలర్ పట్టుకుని !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: అధికార పార్టీ అంటే ఆ పార్టీ నాయకులకు చాలా గౌరవం ఎక్కువ. అధికార పార్టీ నాయకులతో పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో అనే భయం చాలా మందికి ఉంటుంది. ఇక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పోలీసులు అయితే అధిక పార్టీ నాయకులకు సలామ్ లు కొడుతకుంటారని కొత్తగా చెప్పనవసరం లేదు. అయితే పోలీస్ స్టేషన్ లో రెచ్చిపోయి ఏకంగా సర్కిల్ ఇన్సె పెక్టర్ కాలర్ పట్టుకుని దాడి చెయ్యడానికి ప్రయత్నించిన అధికార పార్టీ నాయకుడికి పోలీసులు సినిమా చూపించారు. నువ్వు ఎవడైతే మాకేమిటి అంటూ పోలీసులు రెచ్చిపోవడంతో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అధికారంలో ఉండి ఇప్పుడు అదే పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా సత్తాచాటుకేకపోయిన అధికార పార్టీ నాయకుడు బిత్తరపోయాడని తెలిసింది.

Business: అల్లుడామజాకా, అత్త కొంప ముంచేసిన అల్లుడు, ఎగిరెగిరి పడుతున్న భార్య, ఏం చేశాడంటే ?

English summary

The ruling party leader Balakrishna, who grabbed the police officer by the collar, was arrested and produced before the court by the police officers in Bengaluru.