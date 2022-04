మాంసం దుకాణాలపై నిషేధంలో తప్పేముంది.. కచ్చితంగా అమలు చేస్తామన్న దక్షిణ ఢిల్లీ నగర మేయర్

India

oi-Dr Veena Srinivas

నవరాత్రుల సందర్భంగా దక్షిణ ఢిల్లీ నగరంలో ఏప్రిల్ 4వ తేదీ నుంచి 11వ తేదీ వరకు మాంసం దుకాణాలను మూసి వేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా నవరాత్రుల సందర్భంగా దక్షిణ ఢిల్లీలో మాంసం దుకాణాలను మూసి వేయడం తొలిసారి జరిగింది. అయితే దీనిపై పలు విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

English summary

South Delhi city mayor Mukesh Suryan has said that the ban on meat shops will be enforced strictly for the Hindu festival of Navratri.