న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా పోలీస్ స్టేషన్లలో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన, అణచివేత కొనసాగుతోందంటూ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన పోలీస్ స్టేషన్లలో అధికంగా నమోదవుతోందని, సమాజానికి ఇది శ్రేయస్కరం కాదని అన్నారు. సమాజంలో ఇప్పటికీ కస్టోడియల్ హింస, పోలీసుల దాడులు కొనసాగుతోండటాన్ని ఆందోళనకరమని వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగబద్ధమైన సంరక్షణ ఉన్నప్పటికీ.. కస్టోడియల్ హింస తీవ్రం కావడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం- పోలీస్ స్టేషన్లలో న్యాయపరమైన ప్రతినిధిత్వం లేకపోవడమేనని చెప్పారు.

Chief Justice of India NV Ramana expressed concerns at the degree of human rights violations in police stations in the country. He says that the threat to human rights are the highest in Police Station.