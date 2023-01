Wife: మొగుడు మొద్దునిద్ర, పాండ్స్ పౌడర్ లాంటి ప్రియుడితో పండగ, సెప్టిక్ ట్యాంక్ లో శవం పూడ్చేసి ?

India

oi-Mallikarjuna

నోయిడా/ లక్నో: డబ్బు సంపాధించాలని అనుకున్న భర్త అతని భార్య, కూతురితో కలిసి వేరే సిటీకి వెళ్లాడు. ఇదే సమయంలో భర్త దగ్గరకు వచ్చి వెలుతున్న ఓ యువకుడితో భార్య చనువు పెంచుకుంది. రాత్రి మందు కొట్టి గురకపెట్టి మొద్దు నిద్రపోతున్న భర్తతో సుఖసంసారం లేదని అనుకున్న భార్య పాండ్స్ పౌండర్ లాంటి ప్రియుడిని సెట్ చేసుకుంది. మంచిరోజు చూసి ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసింది. ప్రియుడితో కలిసి భర్త శవాన్ని ఇంటి సెప్టిక్ ట్యాంక్ లో వేసి పైన సిమెంట్ తో ప్లాస్టింగ్ చేసిన చేతులు దులుపేసుకున్నారు. భర్తను చంపేసిన భార్య ఆమె ప్రియుడికి స్వర్గం చూపించింది. మ్యాటర్ తెలుసుకున్న పోలీసులు ఇప్పుడు భార్యకు ఏం చూపిస్తున్నారంటే ?.

Wife: రెండో భార్యతో రొమాన్స్, అర్దరాత్రి మద్యం మత్తులో మర్మాంగానికి బదులుగా ?

English summary

The wife who killed her husband along with her boyfriend due to having an illicit relationship, the wife buried the dead body in a septic tank without suspicion in Noida.