Sisters: ఒకేసారి ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ?, అందమైన అమ్మాయిల శవాలు కుళ్లిపోయి, షాక్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/తుమకూరు: దంపతులకు ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. అమ్మాయిల చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు ఒకరి తరువాత ఒకరు చనిపోయారు. తల్లిదండ్రులు చనిపోవడంతో ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు వారి అమ్మమ్మ ఇంటిలో ఉంటూ ఇంతకాలం జీవించారు. అక్కాచెల్లి గార్మెంట్స్ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. మరో యువతి ఇంటి దగ్గరే ఉంటున్నది. అందమైన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు వారు నివాసం ఉంటున్న ఇంటిలో అనుమానాస్పదంగా చనిపోవడం, శవాలు కుళ్లిపోవడం కలకలం రేపింది. ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా ?, లేక మరేమైనా కారణాలు ఉన్నాయా ? అని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.

Wife: భార్య ఏం చేసిందంటే ?, తిక్కలోడు కాకపోతే ప్రైవేట్ పార్ట్స్ కోసేసి, ఓరీ ముర్ఖుడా, ఎవరికి నష్టం !

English summary

Three sisters who died at the same time, the matter came out when the corpses rotted and smelled in the house in Karnataka.