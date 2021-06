India

oi-Srinivas Mittapalli

కేరళకు చెందిన టిక్‌టాక్ స్టార్ విగ్నేష్ కృష్ణను అక్కడి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సోషల్ మీడియాలో పరిచయమైన ఓ మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడన్న ఆరోపణలతో విగ్నేష్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాలిక గర్భం దాల్చడంతో అత్యాచార విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితురాలి తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పరారీలో ఉన్న విగ్నేష్‌ను అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

Kerala-based TikTok star Vignesh Krishna has been arrested by the police there. Police have arrested Vignesh on charges of raping a minor girl he met on social media. The rape case came to light after the girl became pregnant.