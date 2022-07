Indigo: రన్ వే పై నుంచి జారీ బురదలో చిక్కుకున్న విమానం టైర్లు.. పైలట్ ఏం చేశాడంటే..

India

oi-Chekkilla Srinivas

టేకాఫ్ సమయంలో ఇండిగో విమానం టైర్లు రన్ వే నుంచి పక్కకు జారాయి. అయితే ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. ఈ ఘటన అస్సాంలో జరిగింది. గురువారం అస్సాంలోని జోర్హాట్ నుండి కోల్‌కతాకు ఇండిగో విమానం టైర్లు టేకాఫ్ సమయంలో రన్‌వే నుంచి జారిపడి బురదలో చిక్కుకున్నాయి. విమానాన్ని నిలిపి వేసి ప్రయాణికులను కిందికి దించారు.

Guwahati Kolkata indigo flight 6F 757 slips from runway and stucked in muddy field in Jorhat airport in Assam. The flight was scheduled to depart at 2.20 pm but flight delayed after the incident. pic.twitter.com/spDT1BRHNd

An IndiGo flight from Assam's Jorhat to Kolkata on Thursday was cancelled after the aircraft skidded off the runway during take-off and a pair of its wheels got stuck in the muddy outfield.