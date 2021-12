కోవిడ్ - 19 పై లోక్ సభలో చర్చ - విజిలెన్స్ చట్టంలో సవరణలు : సభ్యుల ప్రయివేటు బిల్లులు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

పార్లమెంట్ అయిదో రోజు సమావేశాల్లో భాగంగా ఈ రోజున లోక్ సభలో కోవిడ్ -19 పైన రూల్ 193 కింద స్వల్ప కాలిక చర్చ జరగనుంది. ఈ చర్చ సందర్బంలో భారత్ లో తాజాగా వెలుగు చూసిన ఓమిక్రాన్ కేసుల గురించి ప్రభుత్వం ప్రకటనకు ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది. బెంగుళూరులో ఇద్దరు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారికి పరీక్షలు చేయగా.. వారిలో ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ గుర్తించారు. లక్షణాలు తీవ్రంగా లేకపోయినా.. ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లుగా ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఇక, దీంతో పాటుగా ప్రతీ శుక్రవారం సాయంత్రం సెషన్ లో సభ్యుల ప్రయివేటు బిల్లులను ప్రవేశ పెట్టేందుకు గతంలోనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

English summary

Discussion on Covid -19 under rule 193 in loksabha to day, also introduce ammendements for various bill in the house. Member also introduce thier private bill in the Loksabha.