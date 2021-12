Today in Parliament: అద్దె గర్భాల క్రమబద్దీకరణ?: పునరుత్పత్తి క్లినిక్స్, బ్యాంక్స్: కీలక బిల్లు

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు ఈ ఉదయం పునః ప్రారంభం కానున్నాయి. డిసెంబర్ 23వ తేదీ వరకు ఈ సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి. ఎప్పట్లాగే ఈ సారి కూడా పార్లమెంట్ సమావేశాలకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. మోడీ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు బిల్లును ఉభయ సభలు ఆమోదించింది ఈ సెషన్‌లోనే. మొత్తంగా 26 బిల్లులు శీతకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల సందర్భంగా సభ ముందుకు రానున్నాయి.

English summary

Union minister Mansukh Mandaviya to move Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy.