చన్నీ హర్టెడ్: తనే కాదు భార్య పేరు మీద కూడా ఆస్తులు కొనుగోలు చేయ..

పంజాబ్ కాంగ్రెస్ సీఎం అభ్యర్థిని.. ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి చరణ్ జిత్ చన్నీని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో వివాదం రాజుకుంది. మిగతా సీఎం ఆశవాహులు.. ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తున్నారు. జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్‌లో ఇదీ కామనే.. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అసమ్మతి తప్పడం లేదు. దీంతో చన్నీ లైన్‌లోకి వచ్చారు. తనపై విమర్శలు రానీయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

English summary

Punjab Chief Minister and Congress' CM-face for forthcoming Punjab Assembly elections Charanjit Singh Channi, on Sunday said that he will not buy any property or so business on his and his wife's name