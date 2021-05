ఒకేసారి కన్ను తెరిచి-ఒకేరోజు కన్నుమూసి.. కరోనా కాటుకు బలైన కవల సోదరులు-తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకం

National

oi-Srinivas Mittapalli

జతగా పుట్టారు... జతగానే వెళ్లిపోయారు... కవల పిల్లలు జన్మించడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంత సంతోషించారో... కరోనా ఆ ఇద్దరినీ ఒకేసారి కబళించడంతో అంతగా కుమిలిపోతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీరట్‌కి చెందిన కవలలు జోఫ్రెడ్ వర్గీస్ గ్రెగొరీ,రాల్‌ఫ్రెడ్ జార్జ్ గ్రెగొరీ కరోనా కాటుకు బలయ్యారు. ఇద్దరూ ఒకే రోజు కరోనా బారినపడ్డారు. చివరకు ఒకేరోజు కొన్ని గంటల తేడాతో మృత్యు ఒడిలోకి చేరారు. చిన్నతనం నుంచి ఏ పనైనా కలిసే చేసిన కవల సోదరులు ఇలా మృత్యువులోనూ ఒక్కటవడం ఆ తల్లిదండ్రులకు తీరని కడుపు శోకాన్ని మిగిల్చింది.

English summary

Our family is broken. We are only three in the family now," lamented a crestfallen Gregory Rafael after his twin sons died due to Covid-19.Born three minutes apart, the two brothers, Joefred Varghese Gregory and Ralfred George Gregory, died within hours of each other.