రాష్ట్రాలను వణికిస్తున్న టమాటా ఫ్లూ కేసులు.. భారత్ కు కొత్త ఆందోళన!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

గత రెండేళ్లు భారతదేశాన్ని కరోనా మహమ్మారి గడగడలాడించింది. ప్రపంచమంతా ప్రశాంతంగా ఉన్న సమయంలో ఒక్కసారిగా విజృంభించిన కరోనా మహమ్మారి అందరినీ తీవ్ర ఆరోగ్య సంక్షోభం లోకి నెట్టింది. ఇక ఆ మహమ్మారి నుండి ఇపుడిపుడే బయటపడుతున్నామని ఊపిరిపీల్చుకున్న సమయంలో రోజుకో కొత్త వైరస్ పుట్టుకొస్తున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. తాజాగా భారతదేశంలో టమాటా ఫ్లూ కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతుండటం ఆందోళనగా మారింది.

English summary

Tomato flu cases are increasing in many states of India. There is concern in the country with this tomato flu that infects children. Many states have already been alerted about tomato flu cases.