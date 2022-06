వావ్.. కాప్, ప్రాణాలను తెగించి మరీ చిన్నారిని కాపాడిన కానిస్టేబుల్..

India

oi-Shashidhar S

రెప్పపాటులో ప్రమాదాలు జరుగుంటాయి. ఆ సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం తప్ప చేసేదేమీ లేదు. కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఇలానే జరుగుతుంటాయి. ఇటీవల ఓ ఘటన జరిగింది. అయితే ఎక్కడ జరిగిందో తెలియడం లేదు. కానీ ఓ ట్రాఫిక్ పోలీసు అప్రమత్తంగా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాడు. క్షణకాలంలో ఓ చిన్నారిని కాపాడారు. ఇప్పుడు ఆ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఇంటర్నెట్‌లో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.

English summary

child can be seen falling from a moving e-rickshaw on busy road. traffic constable who is at the spot directing traffic quickly jumps towards him to save him.