ఢిల్లీలో మాంసం దుకాణాల నిషేధంపై తృణమూల్ ఎంపీ మహువా మొయిత్రా ఆగ్రహం

India

oi-Dr Veena Srinivas

హిందువుల పండుగ నవరాత్రి సందర్భంగా ఢిల్లీలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో మాంసం దుకాణాలపై నిషేధం విధించడాన్ని ఇప్పటికే అనేక ప్రతిపక్ష పార్టీలు తప్పు పడుతున్నాయి. తాజాగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మహువా మోయిత్రా మాంసం దుకాణాలపై నిషేధం విధించటాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.

I live in South Delhi. The Constitution allows me to eat meat when I like and the shopkeeper the freedom to run his trade. Full stop.

English summary

Trinamool MP Mahua Moitra has expressed anger over the ban on meat shops in Delhi during Navratri. She erred in her decision to ban meat for nine days, stating that what to eat and when to eat was a matter of personal freedom