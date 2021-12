టిఆర్ఎస్ నేతలు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కనిపించినా కోడిగుడ్లు,రాళ్లు,కర్రలతో కొట్టాలి.!రేవంత్ అనూహ్య పిలుపు.!

India

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : టీఆర్ఎస్ ఎంపీలపై టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు నేసారు. గులాబీ నాయకులు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కనిపించినా ప్రతిఘటించాలని పిలునిచ్చారు. పార్లమెంట్ లో గత వారం రోజుల నుంచి టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు నాటకాలు ఆడారని, నిన్ను తాను చెప్పిన విధంగానే ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు సభనుంచి వెళ్లిపోయారని గుర్తు చేసారు రేవంత్ రెడ్డి. పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు బైకాట్ చేస్తారని తాను నిన్న చెప్పానని, ప్రధాని మోడీ, చంద్రశేఖర్ రావుల మధ్య జరిగిన ఒప్పందం ప్రకారమే వాళ్ళు వాకౌట్ చేశారని రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర ఆరోపణలు చేసారు.

English summary

TPCC President Revanth Reddy weaved sensational remarks on TRS MPs. Pink leaders called for resistance wherever it appeared in the state. Revanth Reddy reminded that the TRS MPs have been playing plays in the Parliament since last week and as he told, the TRS MPs left the House today.