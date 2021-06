India

oi-Madhu Kota

భారత ప్రభుత్వంతో విభేదాలను మరింత పెద్దవి చేస్తూ ప్రఖ్యాత మైక్రోబ్లాగింగ్ సంస్థ ట్విటర్ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకుంది. మోదీ సర్కార్ తీసుకొచ్చిన కొత్త ఐటీ చట్టాల అమలు విషయంలో వివాదాస్పదంగా వ్యవహరిస్తోన్న ట్విటర్.. మరోసారి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించింది. ఇండియాలో గ్రీవెన్స్ అధికారిగా ఓ అమెరికన్ ను నియమించడం ద్వారా ట్విటర్ తలబిరుసును ప్రదర్శించింది.

షాకింగ్: కరోనా మందుల్లో విషం కలిపి -అప్పు చెల్లించలేక అసాధారణ రీతిలో ఘోర హత్యలు -చివరికిలా..

కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త ఐటీ నిబంధనల ప్రకారం యూజర్ల సంఖ్య 50 లక్షలుదాటితే సోషల్ మీడియా సంస్థలు ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ఓ అధికారిని నియమించి, ఆ వివరాలను వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. అంతే కాకుండా ఆ అధికారి తప్పనిసరిగా ఇండియాలో నివాసం ఉండే వ్యక్తై ఉండాలి. కానీ ట్విట్టర్ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం ఈ నిబంధనకు పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉంది.

అమెరికాకు చెందిన జెరెమీ కెసెల్ అనే ఉద్యోగిని ఇండియాలో గ్రీవెన్స్ అధికారిగా ట్విట్టర్ నియమించింది. ప్రస్తుతం కాలిఫోర్నియాలోని కార్యాలయంలో పనిచేస్తోన్ జెరెమీ ట్విటర్ గ్లోబ‌ల్ లీగ‌ల్ పాల‌సీ డైరెక్ట‌ర్‌గా ఉన్నారు. కాగా, ట్విటర్ ఇండియా గ్రీవెన్స్ అధికారికిగా అమెరికన్ ను నియమించడంతో ఈ నియామకాన్ని భారత ప్రభుత్వం అంగీకరించలేదు.

కేంద్రం, ట్విటర్ మధ్య కొంత కాలంగా విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరిన దరిమిలా ట్విటర్ ఇండియా తాత్కాలిక గ్రీవెన్స్ అధికారిగా ఉన్న ధర్మేంద్ర చతుర్ ఆదివారం రాజీనామా చేయడం కూడా సంచలనంగా మారింది. బాధ్యతలు తీసుకుని నెల కూడా తిరక్క ముందే ధర్మేంద్ర రాజీనామా చేయడంతో ఆయన స్థానంలో జెరెమీ కెసెల్ కు ఇండియాలో గ్రీవెన్స్ అధికారిగా బాధ్యతలు అప్పగించారు.

ట్విటర్‌ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు గ్రీవెన్స్ అధికారితోపాటు ఓ నోడల్‌ అధికారి, స్థానిక ఫిర్యాదుల అధికారిని కూడా నియమించాలసి ఉంటుంది. ఈ అధికారులంతా భారత్‌లో నివసించేవారై ఉండాలి. దీనికి విరుద్ధంగా అమెరికా ఉద్యోగిని నియమించడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం, ట్విట్టర్ మధ్య మరోసారి వివాదం తలెత్తనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే, జమ్మూకాశ్మీర్, లదాక్ లను వేరే దేశాలుగా పేర్కొంటూ ట్విటర్ సంస్థ తాజాగా ప్రచురించిన ఇండియా మ్యాప్ ఉదంతంపైనా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

English summary

Twitter has appointed California-based Jeremy Kessel as the new grievance officer for India, a day after Dharmendra Chatur stepped down. An update on Twitter’s website on Monday morning showed that California-based Hermy Kessel was appointed as India’s new grievance redressal officer. The appointment of California-based Hermy Kessel, however, is not in line with new IT rules. The new IT guidelines mandate that all nodal officials, including the grievance redressal officer, should be based out of India.