oi-Rajashekhar Garrepally

శ్రీనగర్: జమ్మూకాశ్మీర్‌లో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రఖ్యాత స్కీ రిసార్ట్‌లోని గుల్‌మార్గ్‌లో పర్యాటకుల సమూహంపై భారీ హిమపాతం ఒక్కసారిగా వచ్చి పడటంతో.. ఇద్దరు విదేశీయులు(పోలిష్‌) మరణించారు. మరో 21 మందిని రక్షించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సహాయక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ మధ్యాహ్నం హిమపాతం కారణంగా అఫర్వాత్ శిఖరం ధ్వంసమైంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడయోలు వైరల్‌గా మారాయి.ఈ వీడియోలో సందర్శకులపై మంచు హిమపాతం ఒక్కసారిగా వారిమీద పడింది.

హిమపాతం కారణంగా మరణించిన ఇద్దరు విదేశీయులను ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు తెలిపారు. మరణించినవారు విదేశీయులు కావడంతో చట్ట ప్రకారం తదుపరి కార్యక్రమాలుంటాయన్నారు. మరో 19 మంది విదేశీ పర్యాటకులను కాపాడామని బారాముల్లా పోలీసులు తెలిపారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

#WATCH | J&K: Avalanche hit the Afarwat peak at famous ski resort in Gulmarg. Rescue operation launched by Baramulla Police along with other agencies. Reports of some skiers being trapped are being corroborated, Baramulla Police say. pic.twitter.com/zsFBfBL0od