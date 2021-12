Omicron దడ.. ఇవాళ మరో రెండు, 23కు చేరిన సంఖ్య.. ఎక్కడ అంటే

India

oi-Shashidhar S

ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కరోనా దేశంలో దడ దడలాడిస్తోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 16 కేసులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇవాళ మరో రెండు కేసులు వచ్చాయి. దీంతో సర్వత్రా ఆందోళన నెలకొంది. తొలుత బెంగళూరులో వెలుగుచూసింది. ఇద్దరికీ ఒమిక్రాన్ అని తేలింది. తర్వాత ఢిల్లీలో ఒకరు, గుజరాత్ జామ్ నగర్‌లో ఒకరు, మహారాష్ట్రలో ఒకరికి చొప్పున కేసులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో కేసులు ఐదుకు చేరింది.

English summary

Maharashtra reported two cases of the Omicron variant of the coronavirus in Mumbai. now taken the state's count to 10 state’s health department said