Union Budget 2022: వన్ నేషన్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్; డిజిటల్ విధానంలో ఇకనుండి దేశంలో ఎక్కడైనా రిజిస్ట్రేషన్లు

India

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టారు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఘడియల్లో ఉన్నామని, మరో 25 సంవత్సరాల విజన్ తో తమ ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ను రూపొందించిందని నిర్మల సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. ఇదే సమయంలో రాబోయే 25 ఏళ్ల అమృత కాలానికి ఈ బడ్జెట్ తో పునాది వేశామని నిర్మలమ్మ తెలిపారు.

డిజిటల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు; 75డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ యూనిట్లు, ఈ పాస్ పోర్ట్ సేవలు: నిర్మలా బడ్జెట్ విశేషాలు

English summary

Nirmala Sitharaman said In her budget speech, that deeds and documents can now be registered anywhere in the country digitally through the One Nation One registration software