ప్రజాకర్షక పధకాలతో శ్రీలంక దుస్థితే - ఆర్దికంగా కుదేలైన రాష్ట్రంలో : ప్రధానితో బ్యూరోక్రాట్లు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

ప్రజాకర్షక పథకాలు..ఉచిత స్కీంలతో దేశం శ్రీలంక సంక్షోభం వైపు ప్రయాణించే ప్రమాదం ఉందని సీనియర్ బ్యూరోకాట్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శ్రీలంకలో పరిస్థితికి ఇటువంటి విధానాలే కారణమని పేర్కొన్నారు. అనేక రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తున్న ఈ పథకాల నిర్వహణ మొత్తగా ఆర్దిక రంగం పైనే ప్రభావం చూపుతోందని వారు ఆవేదన చెందారు. ఇదే రకంగా కొనసాగితే ఆర్దిక అస్థిరతకు దారి తీసే పరిస్థితులు ఉన్నాయంటూ అధికారులు ప్రధాని మోదీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో..శ్రీలంకలో నెలకొన్న ఆర్దిక సంక్షోభం తరహాలోనే భారత్ సైతం చిక్కుకొనే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.

English summary

senior bureaucrats raised concern to PM Modi over populist schemes announced by several states, could take them down the same path as Sri Lanka.