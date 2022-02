యూపీలో నాలుగు రోజుల పాటు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ పర్యటన; గోరఖ్ పూర్ పర్యటనపై సర్వత్రా ఆసక్తి

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి మరియు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఐదు రాష్ట్రాలకు జరుగుతున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో సోమవారం నుండి ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొననున్నారు. సోమవారం నుండి ఆయన తన నాలుగు రోజుల పర్యటనను ప్రారంభించారు. అరవింద్ కేజ్రివాల్ పర్యటనపై పార్టీ నేతలు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రజల కోసం తన పార్టీ దార్శనికతను తెలియజేయడం కోసం ఉత్తర ప్రదేశ్ పర్యటనలో పాల్గొననున్నారని వెల్లడించారు.

English summary

Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party (AAP) national convener Arvind Kejriwal will campaign for four days in Uttar Pradesh. Interest in UP political circles as kejriwal visiting Gorakhpur, where CM yogi is contesting.