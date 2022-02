UP Elections 2022: మూడో విడతలో 135మంది అభ్యర్థులపై క్రిమినల్ కేసులు, కోటీశ్వరుల మధ్య పోటీ

India

ఉత్తరప్రదేశ్లో దశలవారీగా ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య హోరాహోరీగా ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం జరుగుతోంది. అధికారం కోసం బీజేపీ, బీజేపీ ని గద్దె దించడం కోసం ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే శుక్రవారంతో ఉత్తర ప్రదేశ్ మూడో విడత ఎన్నికల ప్రచారం ముగియనుంది.

The ADR analysis said there were criminal cases against 135 candidates in the third phase of elections in Uttar Pradesh. There will be competition between billionaires in this phase.