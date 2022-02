యూపీని అభివృద్ధి చేయకే ప్రతిపక్షాలకు ఆ గతి; ౩౦౦సీట్లకు పైగా బీజేపీవే: డిప్యూటీసీఎం కేశవ్ మౌర్య

India

oi-Dr Veena Srinivas

సమాజ్‌వాదీ పార్టీ, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీల కారణంగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం జబ్బు పడిన రాష్ట్రంగా మారిందని , కానీ నేడు భారతీయ జనతా పార్టీ యూపీని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి కేశవ్ మౌర్య వెల్లడించారు .ఈసారి బీజేపీ ఎన్ని సీట్లు గెలుస్తుందనే విషయంపై మౌర్య మాట్లాడుతూ, ఈసారి కూడా కాషాయ పార్టీ 300 సీట్లకు పైగా గెలుస్తుందని అన్నారు.

English summary

UP Deputy CM Keshav Maurya said that the move was not taken by the Opposition to develop UP this is why people rejected them. Deputy CM Keshav Maurya said the BJP would win more than 300 seats.