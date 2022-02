UP Elections 2022: అక్కడ స్మశానాలకు వెళ్లి ఓట్లు అడగండి: ఎస్పీ, బీఎస్పీలపై యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఘాటువ్యాఖ్యలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (ఎస్‌పి), బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (బిఎస్‌పి) లపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలు వారిని ఆదరించబోరు అని తేల్చి చెప్పారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని లఖింపూర్ ఖేరీలోని మొహమ్మదీలో ఎన్నికల ర్యాలీలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ మాట్లాడారు.

UP Elections 2022: గుక్కెడు నీళ్ళకోసం ప్రజలను ఏడిపించిన పార్టీలను ఓటుకోసం ఏడిపించండి: యోగి ఆదిత్యనాథ్

English summary

UP CM Yogi Adityanath commented the SP and BSP to seek votes from cementeries. that the Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party had just built boundary walls for the cemeteries.