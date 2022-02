UP Elections 2022: హామీలిచ్చి మోసం చేస్తున్న బీజేపీని శిక్షించండి... యూపీలో ఓటర్లకు రైతుసంఘాల విజ్ఞప్తి

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రైతులకు హామీని ప్రకటించినప్పటికీ, రైతులకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చేందుకు కేంద్రం కృషి చేయలేదని సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా మంగళవారం ఆరోపించింది.'బీజేపీని శిక్షించండి' అని ఉత్తరప్రదేశ్‌ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది.

ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎస్‌కెఎం విలేఖరుల సమావేశంలో రైతు నాయకుడు శివకుమార్ శర్మ 'కక్కాజి' మాట్లాడుతూ రైతుల నిరసనల నేపథ్యంలో పంటలకు కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్‌పి) సమస్యపై ప్రభుత్వం అనేక హామీలు ఇచ్చినప్పటికీ అమలు చేయలేదన్నారు. నిరసనకారులపై పెట్టిన అన్ని కేసులను వెనక్కి తీసుకుంటామని, ఆందోళనలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ఆర్థిక నష్టపరిహారం అందిస్తామని, రైతులను కరెంటు బిల్లుల పరిధిలోకి రాకుండా చూస్తామని నాడు కేంద్రం వాగ్దానాలు చేసినట్టు శివకుమార్ శర్మ కక్కాజీ విలేకరులతో అన్నారు.

గడ్డి తగులబెట్టడంపై పెనాల్టీతో పాటు శిక్ష విధించేందుకు కూడా నిబంధన ఉంది. అయితే శిక్ష యొక్క నిబంధనను తొలగించడానికి హామీ ఇవ్వబడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కానీ అది ఇప్పటివరకు అలాగే ఉందని వెల్లడించారు. అతి ముఖ్యమైన అంశం ఎం ఎస్ పికి హామీ ఇచ్చే చట్టం, కానీ దాని కోసం ఇంకా కమిటీని ఏర్పాటు చేయలేదు అని వెల్లడించారు. 2021 నవంబర్ 19న ప్రధానమంత్రి ఎంఎస్‌పి కోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారని, అయితే అది ఇంకా జరగలేదని శర్మ చెప్పారు.

వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర తోమర్ గత సెషన్‌లో పార్లమెంటులో ప్రభుత్వం ఎన్నికల కమిషన్ నుండి అనుమతి కోరుతున్నట్లు చెప్పారని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని ప్రకటన ఆధారంగా వెంటనే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఉండవచ్చు, అప్పుడు ఎన్నికల కమిషన్‌పై ఎటువంటి ప్రభావం ఉండేది కాదు అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా, మొత్తం ఐదు అంశాలపై పని ప్రభుత్వం చేయవలసి ఉంది, కానీ జరగలేదని, దీని కారణంగా జనవరి 31 న సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా దేశవ్యాప్తంగా 'ద్రోహ దినం' పాటించిందని పేర్కొన్నారు. 'ఎవరికి ఓటు వేయాలో తాము చెప్పమని కానీ , బిజెపిని శిక్షించండి అంటూ మాత్రం రైతు సంఘాల నాయకులు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎవరికి ఓటు వేయాలో రైతుకు తెలుసన్నారు. ప్రభుత్వం ఎవరితో ఏర్పాటు చేయాలో నిర్ణయించడం మా పని కాదని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం రైతులకు మద్దతు ఇస్తే తాము ఆ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తామని శివకుమార్ శర్మ 'కక్కాజి' వెల్లడించారు.

