సర్వేలపై సర్వేలు.. గుజరాత్ లో బీజేపీ ఓటమి??

దేశంలో అధికారంలో ఉన్న భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీకి, దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో అధికారంలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీల మ‌ధ్య రాజ‌కీయ వైరం రోజురోజుకు కొత్త‌రూపు సంత‌రించుకుంటోంది. ఇరుపార్టీల నేత‌లు ఢీ అంటే ఢీ అంటున్నారు. బీజేపీకి ఎటువంటి అవ‌కాశం ఇవ్వ‌కుండా ఆ పార్టీ అధినేత‌, ఢిల్లీ ముఖ్య‌మంత్రి అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ తీవ్ర‌స్థాయిలో విరుచుకుప‌డుతున్నారు. త‌మ ఎమ్మెల్యేల‌ను కొనుగోలు చేస్తోందని, అందుకు దాదాపు రూ.800 కోట్లు ఖ‌ర్చుచేయ‌డానికి సిద్ధ‌ప‌డింద‌ని, అంత డ‌బ్బు ఆ పార్టీకి ఎక్క‌డినుంచి వ‌స్తోంద‌ని అర‌వింద్ ప్ర‌శ్నించారు.

The political feud between the Bharatiya Janata Party, which is in power in the country, and the Aam Aadmi Party, which is in power in the national capital of Delhi, is taking a new form day by day.