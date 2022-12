మాస్కులు ధరించడం తప్పనిసరి చేసిన కేంద్రం: ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేలా

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: చైనాలో మళ్లీ ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. దాని తీవ్రత అనూహ్యంగా విస్తరిస్తోంది. ప్రతి రోజూ వేల సంఖ్యలో కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి. మరణాలు సైతం సంభవిస్తోన్నాయి. కోవిడ్ పేషెంట్లతో చైనాలోని పలు నగరాలు ఆంక్షల్లోకి వెళ్తోన్నాయి. ఆసుపత్రులు, క్లినిక్స్, స్పెషల్ వార్డులు భర్తీ అయ్యాయి. కొత్త పేషెంట్లకు బెడ్స్ దొరకని దుస్థితి ఏర్పడిందక్కడ. మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలను నిర్వహించడానికి కూడా చోటు దొరకట్లేదు.

English summary

NITI Aayog Member (Health) Dr VK Paul said that use a mask if you are in a crowded space, indoors or outdoors. This is all the more important for people.