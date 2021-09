India

ఉత్తరప్రదేశ్‌ను గత కొద్దిరోజులుగా అంతుచిక్కని విష జ్వరాలు వణికిస్తున్నాయి. అసలే కరోనా వెంటాడుతున్న కాలం... దానికి తోడు ప్రాణాంతక విష జ్వరాలతో ప్రజలు మరింత భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ విష జ్వరాలతో ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో పదుల సంఖ్యలో చిన్నారులు,యువతీ యువకులు మృతి చెందారు. గడిచిన కొద్దిరోజుల్లో ఒక్క లక్నోలోనే దాదాపు 400 మంది విష జ్వరాలతో ఆస్పత్రుల్లో చేరారు. వీరిలో 20 శాతం మంది పేషెంట్లలో జ్వరం,జలుబు,ముక్కు దిబ్బడ లక్షణాలు ఉన్నాయి.

English summary

Uttar Pradesh has been plagued by mysterious fevers for the past few days.People are getting more panicked with deadly viral fevers. Dozens of children and young men and women in the state have died due to viral fever.