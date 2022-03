ఉత్తరాఖండ్ ఫలితాలు: కాంగ్రెస్ కు 48సీట్లు: హరీష్ రావత్; గెలుపు బీజేపీదే: పుష్కర్ సింగ్ ధామి

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఉత్తర ప్రదేశ్, పంజాబ్, గోవా, మణిపూర్, ఉత్తరఖండ్ రాష్ట్రాలకు జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. పార్టీల రాజకీయ భవితవ్యం తేలే నిర్ణయం నేడే వెలువడనుండడంతో రాజకీయ పార్టీలలో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఉత్తరాఖండ్‌లో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఎవరికి వారు ఈ ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది.

English summary

Congress leader Harish Rawat said the victory would be 48 seats for the Congress. BJP Pushkar Singh Dhami says victory in this election is ours.