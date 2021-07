India

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా వ్యాక్సినేషన్‌పై ఇప్పటివరకూ రకరకాల వాదనలు,చర్చలు తెర పైకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. వ్యాక్సిన్ డోసులు,వ్యాక్సిన్ మిక్సింగ్,వ్యాక్సిన్ డోసుల మధ్య గ్యాప్... వీటిపై భిన్న వాదనలు వ్యక్తమయ్యాయి. తాజాగా మరో ఆసక్తికర వాదన తెర పైకి వచ్చింది. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్‌ను మూడు డోసుల్లో ఇవ్వడం ద్వారా మరింత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందన్న వాదన వినిపిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెల్టా వేరియంట్ కేసులు వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో మూడు డోసుల వ్యాక్సినేషన్ ప్రతిపాదన ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటోంది.

English summary

Earlier this month, manufacturers Pfizer/BioNTech said they would ask US and European authorities for permission to provide a third dose of their vaccine.