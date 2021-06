జగన్ దెబ్బకు కదిలిన మోదీ: వ్యాక్సిన్ల పంపిణీపై కేంద్రం కీలక సవరణలు -ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు భారీ షాక్

India

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి రెండో వేవ్ తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ, కొత్త వేరియంట్ల విలయం, మూడో వేవ్ తప్పదనే భయాలు ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. సాధ్యమైనంత తొందరగా ఎక్కువ మందికి వ్యాక్సిన్లు అందించడం ద్వారా మాత్రమే రాబోయే పెను ముప్పును అడ్డుకోగలమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే, దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతోన్న టీకాల్లో అన్నిటికి అన్నీ ప్రజలకు చేరకపోవడం, ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు కేటాయించిన టీకాల్లో మెజార్టీ డోసులు వినియోగానికి నోచుకోకపోవడం ఇబ్బందికర పరిణామంగా మారింది. ఈ అంశంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ చేసిన కీలక సూచనలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అమలులోకి తీసుకొచ్చారు. వ్యాక్సిన్ల పంపిణీ, ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు డోసుల కేటాయింపుపై బుధవారం నాడు కేంద్రం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది..

Private hospitals can't directly procure COVID vaccines from manufacturers, the government said today. Also for placing the orders, these hospitals will have to route via CoWIN , news agency ANI reported. The new guidelines come into effect from July 1. All private hospitals have to register on CoWIN as a Private COVID Vaccination Centre (PCVC) to participate in the aggregation mechanism. The government also imposed a cap, or a "maximum limit", on the number of doses a private hospital can order for a given month, in order to balance limited supply and prevent wastage.