covid vaccine:ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులకు వరం-విదేశాల నుంచి దిగుమతికి మోదీ సర్కార్ ఓకే -250కోట్ల డోసులు:కిషన్ రెడ్డి

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ విలయం తగ్గుముఖంపట్టి, కొత్త కేసులు తగ్గినా, మరణాలు మాత్రం భారీ సంఖ్యలోనే నమోదవుతుండటం కలవరంగా మారింది. ప్రపంచ టీకాల రాజధానిగా పేరున్న భారత్ లో కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ల కొరత నెలకొంది. కేంద్రం అట్టహాసంగా మూడో దశ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ కొనసాగిస్తున్నా, టీకాల కొరత కారణంగా చాలా రాష్ట్రాలు వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రయను రద్దు చేసుకున్నాయి. పేద, బడుగు, బలహీనులు వెళ్లే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వ్యాక్సిన్ల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే, ప్రైవేటు, కార్పోరేట్ ఆస్పత్రుల్లో మాత్రం ధర చెల్లిస్తే వ్యాక్సిన్లు అందుబాటులో ఉండే పరిస్థితి. దేశంలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఏం చెప్పారంటే..

English summary

Union minister G Kishan Reddy on Wednesday said that the Centre has made plans to vaccinate all the people of the country against Covid-19 by December after speaking to pharmaceutical companies. He also assured that everyone will get vaccine. "The government has made action plans to vaccinate all by end of December (2021) and for production of 250 crore vaccine doses after speaking to several pharma companies. Sputnik arrived in Hyderabad yesterday, discussions are on to get Pfizer and Johnson & Johnson too," Reddy, the minister of state for home said.