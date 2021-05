Vaccination: వ్యాక్సిన్ వేస్తామంటే నదిలోకి జంప్, వ్యాక్సిన్ వేసి మమ్మల్ని చంపేస్తారా ? డేంజర్ !

National

oi-Mallikarjuna

లక్నో/చెన్నై: భారతదేశంలో కరోనా వైరస్ మహమ్మారి భరతనాట్యం చేస్తోంది. కరోనా వైరస్ (COVID-19) మహమ్మారిని కట్టడి చెయ్యడానికి దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో విధించిన లాక్ డౌన్ మంచి ఫలితాలు ఇస్తోంది. దేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రానురాను తగ్గుతున్నాయని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ చెబుతోంది. ఇదే సమయంలో దేశ్యాప్తంగా కో వ్యాక్సిన్ వెయ్యడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఓ గ్రామంలో కోవ్యాక్సిన్ వెయ్యడానికి వెళ్లిన అధికారులకు స్థానిక గ్రామస్తులు పట్టపగలు చుక్కు చూపించారు. కరోనా ఎప్పుడో వస్తుంది, అప్పుడు మేము చచ్చినా పర్వాలేదు. మీరు వ్యాక్సిన్ వేసి ఇప్పడే మమ్మల్ని చంపేయాలని స్కెచ్ వేస్తున్నారా ? అని ఆరోపిస్తూ గ్రామస్తులు వెళ్లి నదిలో దూకేశారు. వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే మీరు బతుకుతారు, లక్షల మంది వేసుకున్నారు, ఎవ్వరికి ఏమీ కాలేదు అని అధికారులు చెబితే మీ స్టోరీసులు సినిమాల్లో చెప్పుకోండి మా దగ్గర కాదు అంటూ గ్రాములు మొండికేశారు. అధికారులు చేతులు మొక్కి వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలని మనవి చేస్తే, మీ డ్రామాలు మా దగ్గర కాదు, సినిమాల్లో వెయ్యండి, ఆక్కడ మీ ట్యాలెంట్ చూపించండి, మా దగ్గర కాదు అని గ్రామస్తులు తేల్చి చెప్పారు.

English summary

Vaccination: In a bizarre case of vaccine hesitancy, villagers in Uttar Pradesh's Barabanki jumped into the Sarayu river to escape vaccination when a team of health officials reached the village to inoculate them.