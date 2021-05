శశికళ ఆడియో టేపులు Viral: అన్నాడీఎంకేలోకి చిన్నమ్మ రీఎంట్రీ-ఉలిక్కిపడ్డ పళని వర్గం..వాట్‌ నెక్ట్స్..?

National

చెన్నై: తమిళనాడుకు జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే ఘోర ఓటమి చవిచూసింది. దివంగత నేత జయలలిత ఆ పార్టీ చీఫ్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆమె లేకుండా జరిగిన తొలి ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే పార్టీ ఘోర ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. జయలలిత మరణాంతరం ఆ పార్టీలో పెనుమార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. పార్టీలో నెంబర్ టూగా ఉంటూ వచ్చిన శశికళ అక్రమాస్తుల కేసులో జైలుకు వెళ్లడం ఆ తర్వాత విడుదల కావడం జరిగింది. ఈ సారి ఎన్నికల్లో మాత్రం తాను పోటీ చేయడం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇక అన్నా డీఎంకే పార్టీ ఘోర ఓటమి తర్వాత ఆ పార్టీపై శశికళ కన్నేసినట్లు కనిపిస్తోంది. తిరిగి పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. రెండ్రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో శశికళ మాట్లాడిన ఓ ఆడియో టేపు హల్చల్ చేస్తోంది. దీన్ని పరిశీలిస్తే శశికళ పార్టీ పగ్గాలు మళ్లీ చేపట్టేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Jayalalithaa's close Confidante VK Sasikala said that she would soon return to politics and take over the AIADMK party according to a viral audio clip that is making rounds.