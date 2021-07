హవ్వా.. పెళ్లి కొడుకు పక్కనే... స్మోక్ చేస్తూ.. రింగులు ఊదుతూ.. ఇదీ నయా ట్రెండ్..

India

oi-Shashidhar S

పెళ్లి అంటే.. నూరేళ్ల పంట. ఏ మతంలో అయినా.. సంప్రదాయంలో అయినా సరే మ్యారేజ్ ఓకేలా జరుగుతుంది. ఇందులో సందేహానికి తావులేదు. కానీ నయా ట్రెండ్‌లో వింతలు, విశేషాలు.. ఎవరూ ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకొకపోయినా అంతే మరీ. ఇటీవల ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వరుడు పక్కనే వధువు కూర్చొని ఉంది. ఇద్దరూ భోజనం చేస్తున్నారు. ఎవరిదీ వాళ్లే తింటున్నారు.. కానీ ఒక్కసారిగా రింగులు రింగులు చుట్టి.. కనిపించాయి. తిరిగ్గా చూస్తే స్మోక్ చేసినట్టు కనిపించింది. అదీ కూడా వధువు కావడంతో.. నోరెళ్లబెట్టాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.

English summary

bride and groom sat with close relatives to enjoy the wedding feast. video has a different story to tell. bride is seen smoking and making rings of smoke.