viral video:బయటివాళ్లతో ఎంపీలపై దాడి -సంచలన ట్విస్ట్ -టైమ్ లైన్, వీడియోతో మోదీ సర్కార్ ఎదురుదాడి

ప్రజాస్వామ్యానికి పార్లమెంటు దేవాలయం లాంటిదైతే, సభాపతి పోడియం గర్భగుడి లాంటిదన్న రాజ్యసభ చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు.. అదే గుడిలోకి బయటికి వ్యక్తులు చొరబడి, మహిళా ఎంసీలను చెరబడితే చూస్తూ కూర్చోవడమేంటంటూ విపక్ష ఎంపీలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం నాడు రాజ్యసభలో చోటుచేసుకున్న అసాధారణ ఘటనలపై కాంగ్రెస్ సహా 15 ప్రతిపక్ష పార్టీలు గురువారం నాడు పార్లమెంట్ భవనం నుంచి విజయ్ చౌక వరకు నిరసన ర్యాలీ చేశాయి. ప్రతిపక్ష ఎంపీల బృందం ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యను కలిసి మహిళా ఎంపీలపై దాడి ఘటనపై విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే..

షాకింగ్: బయటివాళ్లు చొరబడి మహిళా ఎంపీలను కొట్టారు -వెంకయ్యా.. ఇదేంది? -రాహుల్, విపక్షాల ఫైర్

English summary

the Modi government have released a video of the incident in a bid to ‘expose’ the Opposition. In the video, protesting MPs including women members, and lady marshals could be seen involved in a scuffle. However, it's not yet clear whether a woman marshal was pulling a woman MP or was it vice versa. The Centre on Thursday asked the opposition leaders to apologise for the throwing rulebook at Rajya Sabha Chair and standing atop tables right below where the Speaker sits. Union minister Anurag Thakur accused the Opposition of having planned to disrupt the monsoon session of Parliament since day one. Prahlad Joshi said that the leaders tried to break open the door and injured a woman marshal.