కరోనా వైరస్ జీవన శైలినే మార్చివేసింది. ఆఫీసులు లేవు. అంతా వర్క్ ఫ్రం హోం.. టార్గెట్స్ ఉండనే ఉన్నాయి. అయితే పెళ్లి అనేది జీవితంలో ముఖ్య ఘట్టం. ఇందుకోసం సెలవు కంపల్సరీ.. కరోనా వల్ల కొద్దీరోజులు అయినా లీవ్ తీసుకోవాల్సిందే. కానీ ఓ వరుడు మండపంలో కూడా తన పనితనం చూపించాడు. ల్యాప్ టాప్ ముందు పెట్టుకున్నాడు. ఒకరు ఆ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఆ వీడియో నెట్టింట తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.

English summary

video of a groom sitting on the mandap with his laptop on his wedding day has gone crazy viral on social media. The video has over 1 million views.