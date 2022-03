Sasikala: సెంట్రల్ జైల్లో లగ్జరీ లైఫ్ కేసు, చిన్నమ్మకు షరతులతో బెయిల్, ఇళవరసికి కూడా, అప్పట్లో !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ చెన్నై: తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నెచ్చలి శశికళ అలియాస్ వీకే శశికళ నటరాజన్ మరోసారి వార్తలోకి ఎక్కారు. ఆదాయానికి మించిన అక్రమాస్తుల కేసులో శశికళ నాలుగు సంవత్సరాలు పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైల్లో జైలు శిక్ష అనుభవించారు. జైలు శిక్ష పూర్తి చేసుకున్న శశికళ గత ఏడాదిలో బెంగళూరులోని పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైలు నుంచి విడుదలైనారు. ఆదాయానికి మించిన అక్రమాస్తుల కేసు నుంచి విముక్తి పొందిన శశికళ మరో కేసులో ఆరోపలు ఎదుర్కొంటున్నారు. బెంగళూరు పరప్పన అగ్రహార సెంట్రల్ జైల్లో జీవితం గడుపుతున్న సమయంలో జైలు సిబ్బందికి లంచాలు ఇచ్చి జైల్లో కూడా లగ్జరీ లైఫ్ అనుభవించారని శశికళ మీద కర్ణాటక ఏసీబీ అధికారులు మరో కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో కర్ణాటక సీనియర్ పోలీసు అధికారులతో పాటు శశికళ, ఆమె సమీప బంధువు ఇళవరసి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ కేసులో శశికళ, ఆమె సమీప బంధువు ఇళవరసికి బెంగళూరులో ప్రత్యేక ఏసీబీ కోర్టు షరతులతో బెయిల్ మంజూరు చెయ్యడంతో ఇద్దరూ ఇప్పుడు కొంచెం ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.

English summary

VK Sasikala Special Treatment Case: VK Sasikala and Ilavarasi have been granted bail in Bengaluru court with a cash bond of 3 lakhs each. April 16th is the next hearing.