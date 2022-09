Viral news:దారుణం: బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎదుటై రేప్, ఐదుగురు ఒక్కొక్కరుగా.. ఎక్కడ అంటే..?

India

oi-Shashidhar S

యువతలో మార్పు రావడం లేదు. అందరూ కాదు కొందరే, అమ్మాయిలు కనిపిస్తే చాలు అనుభవించాలని అనుకుంటున్నారు. ఒంటరిగా లవర్స్ దొరికినా అంతే సంగతులు. ఇక బీహర్ సంగతి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అక్కడ ఓ మైనర్ బాలికను ఐదుగురు కామాంధులు కలిసి రేప్ చేశారు. అంతేకాదు వీడియో కూడా తీశారు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

English summary

boyfriend and girlfriend had come to meet in a deserted area in Jandaha, Vaishali, Bihar. young men reached there and caught both of them. five youths held both of them hostage and gang-raped girlfriend in front of the lover.