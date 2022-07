viral video:తాబేలుకు గేదె సాయం.. ఇసుకలో కూరుకుపోతే తిప్పి.. వైరల్

India

oi-Shashidhar S

మనుషుల్లోనే కాదు జంతువుల్లోనూ మానవత్వం ఉంటుందని ఇదివరకు తెలుసుకున్నాం కదా.. ఓ గజరాజు నదిలో కొట్టుకుపోతున్న ఘటన గురించి తెలుసుకున్నాం.. అదీ పాత వీడియో.. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మరో న్యూస్ వెలుగులోకి వచ్చింది. అవును ఓ గేదె కూడా తోటి జీవికి సాయం చేసింది. అదీ తాబేలు.. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియలేదు.. కానీ వైరల్ అవుతుంది. ఆ వీడియోను మీరు కూడా చూడండి.

English summary

video is taking rounds on the internet where a turtle is seen flipped on its back while a buffalo standing nearby helps by flipping it over.