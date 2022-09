Viral Video:కర్ర కోసం చిన్నారి కనిష్క పోరు, ఇవ్వని కాప్.. వైరల్

India

oi-Shashidhar S

ఏం చేసినా సోషల్ మీడియాలో ఇట్టే ట్రెండ్ అవుతోంది. కొందరి ఫన్నీ వీడియోలు రీచ్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. ఇక చిన్న పిల్లల విషయానికి వస్తే.. ట్రోల్ సంగతి చెప్పక్కర్లేదు. ముంబై మహిళా పోలీసు అధికారి.. ఓ 21 నెలల కనిష్క అనే చిన్నారి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఆకట్టుకుంటోంది. అంతా వావ్ అని ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.

Kanishka, who is just 21 months old, asking a female police officer for her stick. When the officer puts the stick away from Kanishka's reach, she stands her ground and starts throwing a short but cute tantrum on the footpath.